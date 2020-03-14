Bitmeyen mesai

Karantinaya alınan Salamis Bay Conti Hotel’de 724 turiste, 3 gündür sadece 75 personel hizmet veriyor. 7/24 görev yapan personelin bu çalışma temposuna dayanacak gücü kalmadı. Sağlık da psikoloji de bozuk

ALMANYA ALMADI: UBP-HP hükümetinin, KKTC’de koronovirüs nedeni ile karantinaya alınan Alman turistlerin ülkelerine geri gönderilmeleri için Alman Elçiliği ile yaptığı temaslar sonuçsuz kaldı. Alman Elçiliği, Dünya Sağlık Örgütü kurallarına göre davranacağını, 14 günlük karantina süresi dolmadan yurttaşlarını almayacağını açıkladı

ODALARINA HAPSOLDULAR: 724 turist, 75 çalışanı ile 10 Mart’ta karantinaya alınan Salamis Bay Conti Hotel’de tedbirler arttırıldı. Turistlere dün itibari ile “odalarınızdan kesinlikle çıkmayın” çağrısı yapıldı. Bazı turistlerin çağrıyı dikkate almaması üzerine otelin asansörleri devre dışı bırakıldı

PERSONELİN GÜCÜ TÜKENDİ: Salamis Bay Conti Hotel’de 724 turiste sadece 75 personel hizmet veriyor. 3 gündür 7/24 özveri ile çalışan personelin artık ne bedenen ne de ruhen bu tempoya dayanacak gücü kalmadı, huzursuzluklar baş göstermeye başladı. Personel de turistler de gergin

Duygu ALAN

Koronavirüs teşhisi konan Alman turist çiftin konakladığı ve KKTC’de ilk koronavirüs vakasının saptanmasının hemen akabinde 14 gün süre ile 724 turist, 75 çalışanı ile karantinaya alınan Salamis Bay Conti Hotel’de 3 günün sonunda huzursuzluk baş göstermeye başladı.

Salamis Bay Conti Hotel’de, 724 turiste 3 gündür 7/24 hizmet veren personelin artık iş yükünü kaldırmaya gücü kalmazken sağlığından da duydukları endişe giderek artmaya başladı.

Karantinada tutulan turistler de ihtiyaçlarının sağlanmasına rağmen dün artık mevcut durumdan huzursuzlaşmaya başladı.

Salamis Bay Conti Hotel yetkilileri süreçte yaşananları Havadis okurları ile paylaştı.

Alman Elçiliği ile temas olumsuz

Salamis Bay Conti Hotel yetkilisi, otelin karantinaya alınmasından sonra Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay ile temasa geçtiklerini ve öncelikli olarak Alman turistlerin ülkelerine gönderilmeleri için girişim başlatıldığını kaydetti.

Otel yetkilisi, akabinde Tatar ile Özersay’ın Alman Elçiliği ile bu hususta temasa geçtiğini ancak temasların sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Alman Elçiliği’nin DSÖ kurallarına göre davranacağını, 14 günlük karantina süresi dolmadan yurttaşlarını almayacağını açıkladığını ifade etti.

Turistler odalarına kapandı

Salamis Bay Conti Hotel yetkilisi, Alman Elçiliği ile yapılan temasların sonuçsuz kalmasının akabinde otel yönetiminin Sağlık Bakanlığı’nın da onayı ile turistlere ‘Odalarınızdan çıkmayın’ çağrısı yapıldığını ve bu konuda sürekli ikazlarda bulunulduğunu, durumun turistlere anlatıldığını belirtti.

Birkaç Alman turistin bu uyarılara dikkate almak istediğini kaydeden Salamis Bay Conti Hotel yetkilisi, bunun üzerine otelin asansörlerinin devre dışı bırakıldığını dile getirdi.

Yemekler dışarıdan sipariş ediliyor

Salamis Bay Conti Hotel yetkilisi, turistlerin mağdur olmamaları ve hizmetlerinin eksiksiz şekilde yürütülebilmesi için ellerinden gelenin yapıldığını ancak kısıtlı personel sayısı nedeni ile yemek hizmetinin dışarıdan satın alındığını belirtti.

Salamis Bay Conti Hotel yetkilisi, yemeklerin dışarıdan sipariş edilerek, odalara servis edildiğini kaydetti.

İlaç ve kıyafet sıkıntısı yok

Oteldeki durumu Havadis’e anlatan Salamis Bay Conti Hotel yetkilisi, turistlerin ilaç ve kıyafet gibi ihtiyaçlarının da eksiksiz olarak karşılandığını, bu konuda turistlerin kesinlikle mağduriyet yaşamadığını ifade etti.

Turist gergin, personel yorgun, huzursuz

Salamis Bay Conti Hotel yetkilisi, otelde hizmetlerin her ne kadar da aksatmadan yürütülse de turistlerin odalarına kapanması ile sıkıntı yaşandığını, birçoğunun şimdiden bu durumdan psikolojik olarak etkilendiğini dile getirdi.

Otel yetkilisi ayrıca, Salamis Bay Conti Hotel’de 724 turiste sadece 75 personel hizmet verdiğini ve bu personelin günlerdir, 7/24 özveri ile çalıştığını fakat artık ne bedenen ne de ruhen bu tempoya dayanacak gücü kalmadığını belirtti.

Personelin çok yorulduğunu ayrıca sağlıklarından endişe duyduklarını ve de bu durumun personelde gerginliğe yol açtığını kaydetti.