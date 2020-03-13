Özersay: Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil

Bakanlar Kurulu, koronavirüs gündemiyle yaptığı bugünkü olağanüstü toplantısında bir dizi karar daha aldı. Buna göre, 10’dan fazla kişinin olduğu turlara kısıtlama getiriliyor.

Koronavirüsle ilgili 7/24 esasıyla çalışmak üzere oluşturulan çağrı merkezi bu akşamdan itibaren devrede olacak. Salamis Otel’de karantinada tutulan turistlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Polis Okulu tatil edilirken, ikamet izinlerine başvurular 30 gün süreyle askıya alındı. Kamu görevlerinin yurt dışına çıkışına da gerekmedikçe izin verilmeyecek.

Hükümet ayrıca, koronavirüsün ekonomik boyutuyla ilgili de çalışma başlattı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Sosyal medyada ve kamuoyunda sokağa çıkma yasağı olacağı yönünde söylentiler dolaşıyor, böyle bir şey söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Özersay, bugün de olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kararları kamuoyuyla paylaştı.

“İKAMET İZİNLERİYLE İLGİLİ BAŞVURU VE İŞLEM İÇİN ACELEYE GEREK YOK”

Kudret Özersay, vatandaşlara gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemeleri yönünde çağrı yaptıklarını söyleyerek, “Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil” dedi.

İkamet izniyle ilgili başvurularda oluşabilecek yığılmaların önüne geçmek için başvuru kabulünün 30 gün süreyle durdurulmasına karar verdiklerini açıklayan Kudret Özersay, “Bu sürede yasal süre çalışmayacak, kişiler de cezalı sayılmayacak. İkamet izinleriyle ilgili başvuru ve işlem yapma konusunda acele edilmesine gerek yok” dedi.

Bu sabah itibarıyla bazı turistlerin ülkenin çeşitli bölgelerinde Bakanlar Kurulu kararlarına rağmen ziyaretler gerçekleştiği yönünde şeyler yazıldığını kaydeden Özersay, “Bakanlar Kurulu kararıyla dün itibarıyla müze ve ören yerlerine giriş kapatıldı. Turları yasaklamamıştık ancak bu sabah itibarıyla Turizm Bakanı bütün otellere yazı göndererek 10 kişiden fazla turların artık yapılamayacağını bildirdi” açıklamasında bulundu.

“TURİSTLER ÜLKELERİNE DÖNECEK… SALAMİS’TEKİLER HARİÇ… ONUNLA İLGİLİ AYRI BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Turizm alanında yaptıkları diğer değerlendirmelere de değinen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren turla ülkemize turist olarak gelen ve otellerde kalanların neredeyse tamamı ülkelerine dönmüş olacaktır. Salamis’teki durum hariç. Onunla ilgili ayrı bir çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.

KAMU GÖREVLİLERİ YURT DIŞINA ÇIKMAK İÇİN EN ÜST İTA AMİRLERİNDEN İZİN ALMAK ZORUNDA OLACAK

Kamu görevlerinin yurt dışına çıkışlarında en üst ita amirlerinin iznine gerek olacağını belirten Özersay, zorunlu olmadıkça bu izinlerin verilmeyeceğini söyledi.

POLİS OKULU DA TATİL

Eğitim kurumlarında kreşten üniversiteye kadar eğitime ara verildiğini anımsatan Özersay, Polis Genel Müdürü ile gerekli teması kurduklarını ve Polis Okulu’nun da tatil edildiğini açıkladı.

ÇAĞRI MERKEZİ DEVREYE GİRİYOR

Koronavirüs konusunda 7/24 esasına göre hizmet verebilecek yeni bir çağrı merkezi oluşturma kararı aldıklarını söyleyen Özersay, şu anda bu çağrı merkezinde çalışacak isimlerin belirlendiğini dile getirdi, “Çağrı merkezi bu akşam itibarıyla devreye girecek” dedi.

EKONOMİ GÜNDEMLİ TOPLANTI

Özersay, Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un açıklamayı yaptığı sırada Bankalar Birliği ile toplantıda olduğunu da açıkladı ve ekonomide ortaya çıkmaya başlayan sıkıntıların ele alınacağını, hükümet olarak alınacak önlemlerin değerlendirileceğini söyledi.

Kudret Özersay, gün içinde ilgili bakanlıkların alınacak kararlar olursa bunu kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

ÖZERSAY YİNELEDİ: “SAKİN OLUN”

Hükümet Sözcüsü Özersay, “Bir kez daha herkesi sakin olmaya, makul kararlara uymaya davet ediyorum. Herkesin hükümetin aldığı kararlara uygun davranması, bireylerin temkinli ve tedbirli olması, kendi hijyenine özen göstermesi, özellikle yurt dışından gelenlerin 14 gün kuralına uygun şeklide kendilerini evlerinde izole etmeleri önemli” dedi.