Ana Sayfa
Kıbrıs
Dünya
Afrika
Amerika
Asya
Avrupa
Türkiye
Ekonomi
Emlak
Münhal
Otomobil
Spor
Basketbol
Diğer Sporlar
Euro 2016
Futbol
Sağlık
Beslenme
Çocuk Sağlığı
Erkek Sağlığı
Kadın Sağlığı
Yaşam
Astroloji
Eğitim
Hava Durumu
Seyahat
Yemek
Sanat
Edebiyat
Müzik
Sinema
Magazin
Teknoloji
Akıllı Cihazlar
Oyun
Sosyal Medya
Uzay
Ara
10 Mart 2018
Canlı Maç Sonuçları
Yazarlar
Künye
İletişim
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Ana Sayfa
Kıbrıs
Dünya
Tümü
Afrika
Amerika
Asya
Avrupa
Türkiye
Dünya
TSK’dan Afrin açıklaması
Avrupa
AB terör mağdurları için özel merkez kuracak
Dünya
Yemen’de İHA saldırısı: 8 ölü
Dünya
Hindistan’da fabrika yangını: 3 ölü, 13 yaralı
Ekonomi
Tümü
Emlak
Münhal
Otomobil
Ekonomi
Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri Pazartesi başlıyor
Ekonomi
Dünya Devi Keller Williams -Türkiye ve KKTC – Girne’de buluşuyor
Ekonomi
Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu
Ekonomi
Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu
Spor
Tümü
Basketbol
Diğer Sporlar
Euro 2016
Futbol
Futbol
Futbolda zafer BTMK’nın
Futbol
Uğur yabancıları geride bıraktı
Spor
KKTC Boks Federasyonu’ndan önemli anlaşma
Diğer Sporlar
Filede şampiyon Esentepe ve Polatpaşa
Sağlık
Tümü
Beslenme
Çocuk Sağlığı
Erkek Sağlığı
Kadın Sağlığı
Sağlık
Mehmetçik: Kıbrıs’ta güneşli günler çok ama insanların çoğunda D vitamini eksikliği…
Sağlık
Saçların Daha Dolgun ve Bakımlı Görünmesi İçin Öneriler
Sağlık
Hemşire kadroları artırılıyor
Sağlık
Kulak pamuğu işitme kaybına yol açabilir!
Yaşam
Tümü
Astroloji
Eğitim
Hava Durumu
Seyahat
Yemek
Hava Durumu
Yarından sonra bir hafta yağmur beklenmiyor
Yaşam
Devlet Piyangosu çekildi. İşte talihli numara!
Yaşam
Kadın ve erkek değil; insan olmak…
Hava Durumu
Hava sıcaklığı 3 derece düşecek
Sanat
Tümü
Edebiyat
Müzik
Sinema
Sanat
“Duyulmayan Çığlıklar” oyunu ertelendi
Sanat
8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali başladı
Sanat
LBO’dan “Bahar Neşesi Caz Konseri”
Sanat
“Cinnet Mevsimi” Basın-Sen’de gösterildi
Magazin
Magazin
“Efil efil” zirveye esti
Magazin
Sofra keyfi şenlendi
Magazin
Ergüçlü yeni bir diziyle ekranlara geliyor
Magazin
Retrobüs Bibliotheque’te olacak
Magazin
Merve Girne’ye hayat katacak
Teknoloji
Tümü
Akıllı Cihazlar
Oyun
Sosyal Medya
Uzay
Sosyal Medya
Twitter, hesap doğrulamayı herkese açmak için çalıştıklarını duyurdu
Teknoloji
Mars’ta ayak izi bulunduğu iddialarına Nasa’dan cevap geldi!
Teknoloji
Galaxy J8’in özellikleri sızdı
Sosyal Medya
Whatsapp, mesajları geri çekme süresini uzattı
KIBRIS
Kıbrıs
“Ucu açık müzakereye sıcak bakmıyoruz”
10 Mart 2018
Kıbrıs
Yine kaza: 1’i ağır 4 kişi yaralandı
10 Mart 2018
Beşi öldürdü ikisi izledi
10 Mart 2018
Tabancalar balistik incelemede
10 Mart 2018
Çırak’ın otopsi sonucu açıklandı
9 Mart 2018
LTB’den Lefkoşa trafiğine alternatif
9 Mart 2018
Devamını Göster
MAGAZİN
Magazin
“Efil efil” zirveye esti
Magazin
Sofra keyfi şenlendi
Magazin
Ergüçlü yeni bir diziyle ekranlara geliyor
Devamını Göster
EKONOMİ
Ekonomi
Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri Pazartesi başlıyor
Ekonomi
Dünya Devi Keller Williams -Türkiye ve KKTC – Girne’de buluşuyor
Ekonomi
Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu
Devamını Göster
POLİ
Poli
Olmaz deyip bırakırsan, olacaksa da olmaz!
Poli
Turizme teşvik belediyeleri daha da batırır mı?
Poli
Osmanlı ve İngiliz Döneminde Oy Hakkı ve 1930 Seçimleri
Devamını Göster
SPOR
Futbol
Futbolda zafer BTMK’nın
Futbol
Uğur yabancıları geride bıraktı
Spor
KKTC Boks Federasyonu’ndan önemli anlaşma
Devamını Göster
DÜNYA
Dünya
TSK’dan Afrin açıklaması
Avrupa
AB terör mağdurları için özel merkez kuracak
Dünya
Yemen’de İHA saldırısı: 8 ölü
Devamını Göster
TEKNOLOJİ
Sosyal Medya
Twitter, hesap doğrulamayı herkese açmak için çalıştıklarını duyurdu
Teknoloji
Mars’ta ayak izi bulunduğu iddialarına Nasa’dan cevap geldi!
Teknoloji
Galaxy J8’in özellikleri sızdı
Devamını Göster
34,835
Beğenenler
Beğen
5,808
Takipçiler
Takip Et
486
Abone
Abone Ol
DÖVİZ KURLARI
TRY - Türk Lirası
USD
3,8190
EUR
4,6939
GBP
5,2804
RÖPORTAJ
Herkes yasalara saygılı olacak
6 Mart 2018
Bir ayda 74 izne iptal
5 Mart 2018
Devlet Yoksa Tarikat Var
26 Şubat 2018
Orhun Şentürk: Seçme seçilme hakkımız olmalı
25 Şubat 2018
SANAT
“Duyulmayan Çığlıklar” oyunu ertelendi
7 Mart 2018
8. Beşparmaklar Tiyatro Festivali başladı
7 Mart 2018
LBO’dan “Bahar Neşesi Caz Konseri”
6 Mart 2018
“Cinnet Mevsimi” Basın-Sen’de gösterildi
3 Mart 2018
SAĞLIK
Mehmetçik: Kıbrıs’ta güneşli günler çok ama insanların çoğunda D vitamini eksikliği var
9 Mart 2018
Saçların Daha Dolgun ve Bakımlı Görünmesi İçin Öneriler
7 Mart 2018
Hemşire kadroları artırılıyor
6 Mart 2018
Kulak pamuğu işitme kaybına yol açabilir!
3 Mart 2018
Canlı Maç Sonuçları
Yazarlar
Künye
İletişim
© Copyright © 2017 Havadis Gazetesi | Tasarım:
Baba Bilgisayar