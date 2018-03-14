14 Mart 2018

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    IMF’den kripto paralara denetim sinyali

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    Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün yeniden toplanacak

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    Euro rekor tazeledi

    Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu
    Ekonomi

    Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu

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    Ekonomi

    Euro kuru tarihi rekor kırdı!

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    Dövizde son durum

    Hüseyin Özgürgün
    Ekonomi

    Özgürgün: İktidarda da muhalefette de tutarlı davranmak gerek

    Serdar Denktaş
    Ekonomi

    Denktaş: 2018-2020 döneminde yüzde 5.2 büyüme tahmin ediliyor

    Serdar Denktaş
    Ekonomi

    Denktaş: Yenierenköy’ün 3 milyon vergi alacağı var

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