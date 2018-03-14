14 Mart 2018

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Rusya’dan Türkiye’ye Afrin mesajı

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Eroğlu: Rum adımları yanıtsız bırakılmamalı

Alkan Değirmencioğlu
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Spor Dairesi Müdürlüğü’ne Alkan Değirmencioğlu

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95 yeni öte gezegen keşfedildi

Mustafa Taşçıoğlu
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Besim: Gerekirse gece gündüz çalışacağız

Atom
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Çıplak gözle atomu gözlediler

Yunan Hükümet sözcüsü
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Yunanistan’dan tansiyon yükseltecek açıklama

çetinkaya
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Çetinkaya’dan “Efsane” geri dönüş: 2-3

helikopter
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Rusya ve Türkiye, helikopter anlaşmasını imzaladı

Eski eser
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Mağusa’da eski eser ele geçirildi

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