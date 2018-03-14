14 Mart 2018

Teknoloji

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Mars-ayak-izi
Teknoloji

Mars’ta ayak izi bulunduğu iddialarına Nasa’dan cevap geldi!

Galaxy J8
Teknoloji

Galaxy J8’in özellikleri sızdı

WhatsApp
Teknoloji

Whatsapp, mesajları geri çekme süresini uzattı

meteoroloji uydusu
Teknoloji

NASA meteoroloji uydusu fırlattı

twitter-yer-işaretleri
Teknoloji

Twitter, mobil uygulamasına ‘yer işaretleri’ özelliği getirdi

ay
Uzay

Ay’da 4g Mobil Ağ şebekesi kurulacak

facebook1
Teknoloji

Facebook, şehir merkezlerinden Amazon ormanlarına kadar internet verecek!

yüz-tanıma
Teknoloji

Facebook’un yüz tanıma ayarı kullanıma sunuldu!

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Teknoloji

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus satışa çıktı

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Teknoloji

Jupiter’in güney kutbuna dair hiç görmediğimiz fotoğraflar yayınlandı

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