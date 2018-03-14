14 Mart 2018

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ABD’li gemi Limasol limanına demirledi, Rumlar’da sevinç

sahte-para
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Sahte paralarla kumar macerası

hırsızlık
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13 ev 5 dükkan soydular!

basbakan-erhürman
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Erhürman: Trafikte uyuşturucu kontrolü yapılacak

Mustafa Şimşek, Hasan Nalbant
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Hapların 103 adetini sattılar

polis
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Polis Yardımlaşma Kooperatifi’ne personel istihdam edilecek

asgari-ücret
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün yeniden toplanacak

Memduh Ulugün
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Karı-koca dehşet saçtı

Mehmet Doğu
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Cinayet zanlıları mahkeme çıkarıldı

Stephen Hawking
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Stephen Hawking hayatını kaybetti

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