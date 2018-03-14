Filede şampiyon Esentepe ve Polatpaşa
İlkokullar arası Voleybol Birinciliğinde kız ve erkeklerde salonları olmayan okullar şampiyonluğa ulaştılar FİNALİ 2-0 KAZANDILAR: Mağusa Arena’da oynanan finallerde kızlarda Esentepe İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu’nu, erkeklerde ise...
Buğra bu kez Slovenya’da
2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nu beşinci ayağı Slovenya’da yapılacak Tonguç KOTAK 2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun beşinci ayağında...
Finalistler belirlendi
Liseler arası (Gençler) Atletizm Birinciliğinde eleme yarışları tamamlandı ve finale kalan okullar belli oldu ELEMELERİN GALİBİ YDK Eleme müsabakalarını kızlarda ve erkeklerde Yakın Doğu Koleji ilk...
NTV Spor’un kapanacağı tarih açıklandı
Discovery grubuna satılan NTV Spor'un kapanış günü ve saati belli oldu Discovery grubuna satılan NTV Spor'un kapanış günü ve saati belli oldu. Discovery Networks tarafından yapılan...
Son gülen DAÜ: 29-30
Hentbol Kadınlar Ligi 3. hafta maçları dün akşam oynandı. Tonguç Kotak Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan önemli maçta Doğu Akdeniz Üniversitesi ezeli rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni...
Eskrimde 4 farklı şampiyon
Liselerarası (Gençler) Eskrim Finalleri dün GAÜ Spor Salonu’nda yapıldı FLÖREDE “TESK- 19 MAYIS TMK”, KILIÇTA “GAK-ANAFARTALAR”: GAKımsal klasmanda Kızlar Flöre’de The English School Of Kyrenia,...
TURKCELL 1. Girne Maratonu Nisan ayında yapılacak
Geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak “Turkcell 1. Girne Maratonu”nun Nisan ayında yapılacağı bildirildi. Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, bugün düzenlenen...
Gençler Enduro Sprint ATV yarışına katılıyor
Kıbrıslı Türk ATV şampiyonluğu olan 3 genç, 4 Mart Pazar günü güney Kıbrıs’ta yapılacak olan Enduro Sprint yarışmasına katılacak. KKTC 2017 Atv 1, Atv 2...
Kasap’tan 2 altın, 1 gümüş madalya
Ülkemizin Dünya şampiyonu unvanlı master atleti Hasan Kasap, Türkiye'de katılığı Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlma ve yüksek atlama branşlarında birinci olurken gülle atmada...
Bulutoğluları tozu dumana kattı
Rallide 3 ayaktan oluşan Kış Kupası, dün yapılan Çatoz etabı ile tamamlandı. Kış Kupası’nda 3 ayağı da birinci tamamlayan Mustafa Bulutoğluları sezonun şampiyonu oldu Kuzey...