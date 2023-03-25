Jr. Fikri Macila yarış saattini beklemeye başladı... - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Jr. Fikri Macila yarış saattini beklemeye başladı…

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Hasan Macila Güneyde yarışacak

Ülkemiz Karting sporcularından gelecek vadeden Jr. Hasan Macila yarın Güney Kıbrıs tarafında düzenlenecek IAME Serisinde yarışacak.

Daytona Yarış pistinde olacak yarışmaya Güney Kıbrıs’tan en iyi derece yapan pilotları yanı sıra Rusya’dan iddialı pilotlarında start alacağı yarışa ilgi oldukça artı.


Son sağlık kontrollerini tamamlayan Jr. Macila yarış saattini beklemeye başladı.

Jr. Macila yarışmaya ilk kez F1 Pilotu Lando Noris’in özel tasarladığı aracı kullanacak. Minik Macila’ya başarılar diliyoruz.

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Tags:IAME SerisiJr. Hasan MacilaKarting spor
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