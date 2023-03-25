Ali Yöney, Çetinkaya-MTG maçını yorumladı

Süper Lig’in 22.haftasında Atatürk Stadı’nda Çetinkaya’ya konuk olan Mağusa Türk Gücü, lider gibi oynadı ve bol gollü rahat bir maç kazandı.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor MTG. Futbolun meyvesi gol bölgesinde Şenol gibi hücumcu varsa kolay gol atarsın ve rakip savunmanın paslaşmasını engellemeyi, rakibin olumlu top kullanılmasını Şenol ile birlikte Pote hem bozdu hem de çok güçlü hücum hattı oluşturdu.

Mücadelede ilk devresinde sahada denk güçler vardı. İkinci devre mücadelenin hakimi deplasmanda oynayan MTG takımıydı ve rakip Çetinkaya kalesine golleri atmış oldu.

Çetinkaya güçlü rakibi karşısında kendi sahasında oyunu kabullenmedi. Güçü yettiği kadar temiz futbol düşünerek mücadele verdi. Mücadelede bulduğu ikinci gol, az adamla yakalanan MTG savunmasını ekarte ederek geldi. MTG savunması için kalelerinde gördükleri gol kalan maçlarda bir uyarı niteliğindeydi.

Teknik adam Ali Oraloğlu MTG’nin kendi alt yapısından gelen gençlere de yer vererek takıma kazandırmak için çalışıyor.

Takım şampiyonluk yolunda ilerlerken gençleri de takıma kazandırmak şampiyonluk kadar güzeldir. Ali hocam bunu yaparken, gençler de kendilerine iyi baksın ve buldukları şansı iyi kullansınlar. Kazanan MTG ve kendileri olacaktır.

Maçın hakemlerine gelince; devre sonlanırken özellikle orta hakem İsmail ile seyirciler tarafından olan yardımcısı Engin’in kararı ile ters düşdüler. Aman daha dikkatli olsunlar. İsmail Ercan hocam iyi bir hakem olma yolunda ilerliyor. Müsabakada verdiği penaltı kararları doğru karar üreti.