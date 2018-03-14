14 Mart 2018

Basketbol

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kanadalı-forvet-kayli
Basketbol

Yakın Doğu’ya Kanadalı forvet

koopspor-GÜ
Basketbol

KOOP son nefeste: 84-88

YDÜ-bourges
Basketbol

Yakın Doğu’dan 16 sayı fark

YDK-basketbol
Basketbol

Şampiyon AFC ve YDK

Koopspor
Basketbol

Koop, Lefke’de coştu: 63-81

GAÜ-YDÜ
Basketbol

Yakın Doğu zorla: 54-57

YDÜ-kupa
Basketbol

Türkiye Kupası YDÜ’nün: 86-79

YDÜ-kupa
Basketbol

Kupa sahibini buluyor

YDÜ-abdullah-gül-üniversitesi
Basketbol

Melekler yarı finalde: 88-53

koopbank-GAÜ
Basketbol

GAÜ, Koop’a direnemedi: 87-48

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