NBA All-Star maçını Doğu Konferansı rekor sayıyla kazandı

2024 NBA All-Star maçında Doğu Konferansı, Batı Konferansı’nı 211-186 mağlup etti. Doğu, All-Star organizasyonunda bir takımın attığı en çok sayıya ulaşarak rekor kırdı.
ABD’nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse Stadyumu’nda Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2024 etkinliklerinin son gününde all-star maçı gerçekleştirildi. Mücadeleyi Doğu Konferansı, 211 sayıyla rekor kırarak kazandı.
DOĞU’DAN 211 SAYILIK REKOR
73’üncü all-star maçında kaptan olarak seçilen LeBron James ile Giannis Antetokounmpo’nun oluşturduğu takımlar karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Doğu Konferansı, Batı Konferansı karşısında 211 sayıyla rekor kırarak kazandı.
LILLARD VE BROWN LİDERLİK ETTİ
Doğu’ya Milwaukee Bucks guardı Damian Lillard 39, Boston Celtics forveti Jaylen Brown 36 sayıyla liderlik etti. Batı’da ise Timberwolves’un forveti Karl-Anthony Towns, 50 sayı attı.
LILLARD, KOBE BRYANT ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ OLDU
2017’den sonra ilk kez geleneksel olarak Doğu-Batı formasıta geri dönen All-Star maçında Lillard, MVP seçilerek Kobe Bryant Ödülü’nün sahibi oldu.