14 Mart 2018

Spor

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    Beşiktaş

    Beşiktaş prestij için sahada

    Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'i ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve İngiliz hakem...
    Alex geliyor!

    Fenerbahçe’nin motivasyonu Alex!

    Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, uzun bir aradan sonra kitabının ilk imza günü için İstanbul'a gidiyor Sarı-Lacivertli formayı 8 yıl giyen ve taraflı tarafsız...
    Türk Ocağı, GAÜ Çetinkaya

    Ocak “Efsane”yi yaktı: 1-0

    Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Türk Ocağı, GAÜ Çetinkaya karşısında tek golle kazanmayı başardı REMZİ 3 PUANI GETİRDİ: Liderin 8 puan gerisinde üçüncü sırada sahaya...
    Esin Sonay

    Esin ameliyat oluyor

    GAÜ Çetinkaya’nın golcü futbolcusu Esin Sonay dizindeki sakatlıktan kurtulmak için sezonun bitmesini beklemeden ameliyat masasına yatıyor. Ligde şampiyonluk yarışında kalabilmek için sakat ayağı ile özveri...
    İvan Savvidis

    Yunanistan’da futbol ligi askıya alındı

    Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu olan Yunanistan Süper Ligi'ni süresiz durdurma kararı aldı. Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığının Spordan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos...
    Yenicami, Küçük Kaymaklı

    “Kartallar” yüksek uçuyor: 6-1

    Lider Yenicami, konuk ettiği ezeli rakibi Küçük Kaymaklı karşısında geriye düştüğü maçta farklı kazandı Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Hakan Ünal Yenicami: Ercan,...
    Binatlı, Ozanköy

    Binatlı yarışı bıraktı: 0-2

    Şampiyonluk yarışındaki iddiasına devam etmek isteyen Binatlı, ligin dibindeki Ozanköy’e karşı kendi evinde şok bir yenilgi yaşadı   Binatlı yarışı bıraktı: 0-2   Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu Hakemler:...
    Doğan Türk Birliği, Yalova

    Doğan’a penaltı yetti: 0-1

    Doğan Türk Birliği, Yalova’nın cezası nedeniyle Alsancak’ta karşılaştığı rakibini tek golle geçti Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı Hakemler: Turgay Misk, Cemal Sakallı, Cem Öksüzoğulları Yalova: İrfan,...
    Baf Ülkü Yurd, Gençler Birliği

    Baf, İskele’den mutlu döndü: 0-2

    Baf Ülkü Yurdu, deplasmanda karşılaştığı Gençler Birliği’ni maçın son bölümünde bulduğu gollerle mağlup etti Baf, İskele’den mutlu döndü: 0-2   Yer: İskele Cumhuriyet Stadı Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal,...
    Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı

    Engelsiz Yürekler Avrupa’da coştu

    Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası Grup Elemeleri için gittiği Bosna Hersek’te 1 mağlubiyet ve 3 galibiyet elde eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol...
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