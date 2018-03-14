Beşiktaş prestij için sahada
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'i ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve İngiliz hakem...
Fenerbahçe’nin motivasyonu Alex!
Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, uzun bir aradan sonra kitabının ilk imza günü için İstanbul'a gidiyor Sarı-Lacivertli formayı 8 yıl giyen ve taraflı tarafsız...
Ocak “Efsane”yi yaktı: 1-0
Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Türk Ocağı, GAÜ Çetinkaya karşısında tek golle kazanmayı başardı REMZİ 3 PUANI GETİRDİ: Liderin 8 puan gerisinde üçüncü sırada sahaya...
Esin ameliyat oluyor
GAÜ Çetinkaya’nın golcü futbolcusu Esin Sonay dizindeki sakatlıktan kurtulmak için sezonun bitmesini beklemeden ameliyat masasına yatıyor. Ligde şampiyonluk yarışında kalabilmek için sakat ayağı ile özveri...
Yunanistan’da futbol ligi askıya alındı
Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu olan Yunanistan Süper Ligi'ni süresiz durdurma kararı aldı. Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığının Spordan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos...
“Kartallar” yüksek uçuyor: 6-1
Lider Yenicami, konuk ettiği ezeli rakibi Küçük Kaymaklı karşısında geriye düştüğü maçta farklı kazandı Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Hakan Ünal Yenicami: Ercan,...
Binatlı yarışı bıraktı: 0-2
Şampiyonluk yarışındaki iddiasına devam etmek isteyen Binatlı, ligin dibindeki Ozanköy’e karşı kendi evinde şok bir yenilgi yaşadı Binatlı yarışı bıraktı: 0-2 Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu Hakemler:...
Doğan’a penaltı yetti: 0-1
Doğan Türk Birliği, Yalova’nın cezası nedeniyle Alsancak’ta karşılaştığı rakibini tek golle geçti Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı Hakemler: Turgay Misk, Cemal Sakallı, Cem Öksüzoğulları Yalova: İrfan,...
Baf, İskele’den mutlu döndü: 0-2
Baf Ülkü Yurdu, deplasmanda karşılaştığı Gençler Birliği’ni maçın son bölümünde bulduğu gollerle mağlup etti Baf, İskele’den mutlu döndü: 0-2 Yer: İskele Cumhuriyet Stadı Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal,...
Engelsiz Yürekler Avrupa’da coştu
Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası Grup Elemeleri için gittiği Bosna Hersek’te 1 mağlubiyet ve 3 galibiyet elde eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol...