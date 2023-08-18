Ferhat Göçer Kapalı Maraş’ta klip çekti

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Ferhat Göçer’in bir hayali gerçek oldu ve yeni şarkısının klibi için Kıbrıs’ta kamera karşısına geçti.
Kıbrıs’ı çok sevdiğini ve Kapalı Maraş’ta hep bir klip çekmeyi hayal ettiğini belirten Göçer, sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, müziği kendisine ait yeni şarkısı ‘’Kandırdın Beni Hayat’’ için çok özel bir klip çekti.
Türkiye’den ilk kez bir şarkıcının özel izinler ve güvenlik önlemleri gözetiminde klip çektiği Kapalı Maraş’taki çekimler için Göçer ve ekibi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma ve KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izinler aldı. Birleşmiş Milletler’in güvenlik ekipleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin gözetiminde, mesai saatleri dışında çekilen ‘’Kandırdın Beni Hayat’’ın klibi, 18 Ağustos Cuma günü, tüm platformlarda aynı anda yayınlanacak.
Ercan Şencan yönetmenliğinde, Kapalı Maraş’ta yapılan klibin çekimleri, çok özel bir atmosferde gerçekleştirildi. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra 46 yıl kapalı kalan ve geçtiğimiz yıl ziyarete açılan, 1974 öncesinde dünya jet sosyetesinin tatillerini yaptığı turistik bir kent olan Kapalı Maraş, binlerce kişi için merak konusu olmaya devam ediyor.
Ferhat Göçer de bu merakı taşıyan kişilerden biri olduğunu söyleyerek ‘’O kadar özel bir mekan ki. Etkilenmemek, o günlere geri dönmemek, bu barış günlerini yaşadığımız için mutlu olmamak mümkün değil. Çok özel koşullarda çekildi bu klip. Sabah 03.30 gibi çekimlere başladık. Kimse yoktu ve özel ekipler gözetiminde çalıştık. Tüm bu emeklere değen bir klip olduğuna inanıyorum. ’’ dedi.
Söz: Sadettin Dayıoğlu
Müzik: Ferhat Göçer
Aranje: Emirhan Cengiz
Perdesiz, Akustik Gitar: Cenk Erdoğan
Bas Gitar: Elcil Gürel Göçtü
Viyola, Keman: Emir Kemancı
Klarnet: Kerem Özkan
Mix-Mastering: Emirhan Cengiz
Stüdyolar: E.C. Music Production
YouTube Özel: https://goo.gl/IItYBT
Canlı Performanslar ve Konserler: https://goo.gl/x1Exl8
Ferhat Göçer TV: https://goo.gl/qUKrdq
Kandırdın Beni Hayat Sözleri
Yere düşen bir yaprak yara gibiyim
İçinden çıkılmayan kara deliğim
Bugün ayın kaçı saat durmuş sanki
Yalanı dolan geçe
Şehirde hoca yok ders boşmuş gibi
Kendine bulaşan bir suçmuş gibi
Gezdim sokak sokak elde kırık bir kalp
Ağladım hiçliğime
Bulur mu izini çalsa kapımı
İkametim hüzün, sokağım acı
Gözüme baka baka kandırdın beni hayat
Düşürdün saçıma erkenden beyazı
Yerine koyamadım sevemedim kimseyi
İçimden sökemedim onun yasını
Başımı bile bile ateşe attın ama
Bilesin bir ömür yakanı bırakmam
Bir daha buralara sakın ola uğrama
Aşk seni tanımam
Bir daha buralara sakın ola uğrama
Aşk seni tanımam