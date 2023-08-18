Ferhat Göçer Kapalı Maraş’ta klip çekti

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Ferhat Göçer’in bir hayali gerçek oldu ve yeni şarkısının klibi için Kıbrıs’ta kamera karşısına geçti.

Kıbrıs’ı çok sevdiğini ve Kapalı Maraş’ta hep bir klip çekmeyi hayal ettiğini belirten Göçer, sözleri Sadettin Dayıoğlu’na, müziği kendisine ait yeni şarkısı ‘’Kandırdın Beni Hayat’’ için çok özel bir klip çekti.

Türkiye’den ilk kez bir şarkıcının özel izinler ve güvenlik önlemleri gözetiminde klip çektiği Kapalı Maraş’taki çekimler için Göçer ve ekibi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma ve KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izinler aldı. Birleşmiş Milletler’in güvenlik ekipleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin gözetiminde, mesai saatleri dışında çekilen ‘’Kandırdın Beni Hayat’’ın klibi, 18 Ağustos Cuma günü, tüm platformlarda aynı anda yayınlanacak.

Ercan Şencan yönetmenliğinde, Kapalı Maraş’ta yapılan klibin çekimleri, çok özel bir atmosferde gerçekleştirildi. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra 46 yıl kapalı kalan ve geçtiğimiz yıl ziyarete açılan, 1974 öncesinde dünya jet sosyetesinin tatillerini yaptığı turistik bir kent olan Kapalı Maraş, binlerce kişi için merak konusu olmaya devam ediyor.

Ferhat Göçer de bu merakı taşıyan kişilerden biri olduğunu söyleyerek ‘’O kadar özel bir mekan ki. Etkilenmemek, o günlere geri dönmemek, bu barış günlerini yaşadığımız için mutlu olmamak mümkün değil. Çok özel koşullarda çekildi bu klip. Sabah 03.30 gibi çekimlere başladık. Kimse yoktu ve özel ekipler gözetiminde çalıştık. Tüm bu emeklere değen bir klip olduğuna inanıyorum. ’’ dedi.

Söz: Sadettin Dayıoğlu

Müzik: Ferhat Göçer

Aranje: Emirhan Cengiz

Perdesiz, Akustik Gitar: Cenk Erdoğan

Bas Gitar: Elcil Gürel Göçtü

Viyola, Keman: Emir Kemancı

Klarnet: Kerem Özkan

Mix-Mastering: Emirhan Cengiz

Stüdyolar: E.C. Music Production

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Kandırdın Beni Hayat Sözleri

Yere düşen bir yaprak yara gibiyim

İçinden çıkılmayan kara deliğim

Bugün ayın kaçı saat durmuş sanki

Yalanı dolan geçe

Şehirde hoca yok ders boşmuş gibi

Kendine bulaşan bir suçmuş gibi

Gezdim sokak sokak elde kırık bir kalp

Ağladım hiçliğime

Bulur mu izini çalsa kapımı

İkametim hüzün, sokağım acı

Gözüme baka baka kandırdın beni hayat

Düşürdün saçıma erkenden beyazı

Yerine koyamadım sevemedim kimseyi

İçimden sökemedim onun yasını

Başımı bile bile ateşe attın ama

Bilesin bir ömür yakanı bırakmam

Bir daha buralara sakın ola uğrama

Aşk seni tanımam

Bir daha buralara sakın ola uğrama

Aşk seni tanımam