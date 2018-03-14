14 Mart 2018

Futbol

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İvan Savvidis
Futbol

Yunanistan’da futbol ligi askıya alındı

Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu olan Yunanistan Süper Ligi'ni süresiz durdurma kararı aldı. Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığının Spordan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos...
Yenicami, Küçük Kaymaklı
Futbol

“Kartallar” yüksek uçuyor: 6-1

Lider Yenicami, konuk ettiği ezeli rakibi Küçük Kaymaklı karşısında geriye düştüğü maçta farklı kazandı Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Hakan Ünal Yenicami: Ercan,...
Binatlı, Ozanköy
Futbol

Binatlı yarışı bıraktı: 0-2

Şampiyonluk yarışındaki iddiasına devam etmek isteyen Binatlı, ligin dibindeki Ozanköy’e karşı kendi evinde şok bir yenilgi yaşadı   Binatlı yarışı bıraktı: 0-2   Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu Hakemler:...
Doğan Türk Birliği, Yalova
Futbol

Doğan’a penaltı yetti: 0-1

Doğan Türk Birliği, Yalova’nın cezası nedeniyle Alsancak’ta karşılaştığı rakibini tek golle geçti Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı Hakemler: Turgay Misk, Cemal Sakallı, Cem Öksüzoğulları Yalova: İrfan,...
Baf Ülkü Yurd, Gençler Birliği
Futbol

Baf, İskele’den mutlu döndü: 0-2

Baf Ülkü Yurdu, deplasmanda karşılaştığı Gençler Birliği’ni maçın son bölümünde bulduğu gollerle mağlup etti Baf, İskele’den mutlu döndü: 0-2   Yer: İskele Cumhuriyet Stadı Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal,...
futbol
Futbol

KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

KKTC futbol liglerinde günün sonuçları K-Pet Süper Lig Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi: 4-0 Cihangir-Merit Alsancak Yeşilova: 0-2 Mağusa Türk Gücü-Lefke: 2-1 K-Pet 1.Lig Görneç-Esentepe: 0-3 Gönyeli-Lapta: 3-2 Akova-Çanakkale: 3-2 Girne Halk Evi-Değirmenlik: 2-0
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Futbol

Beraberliğin aboneleri

LİGİN EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIMLARI: Süper Lig’de 22.hafta öncesinde Merit Alsancak Yeşilova 9 beraberlik ile en çok berabere kalan takım olurken, Binatlı ve...
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Futbol

Canbulat’ta zorlu randevu

ÜSTÜNLÜK LEFKE’DE: Süper Lig’de bugün karşı karşıya gelecek olan Mağusa Türk Gücü ile Lefke takımları arasında oynanan son 15 lig maçında Lefke’nin galibiyet sayılarında 7-6...
lig
Futbol

Gözler yeniden ligde

HAFTA HEYECANI: Hafta içerisinde oynanan Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçlarının ardından futbolda gözler yeniden lige çevrildi. Ligde bugün 3,...
YAK-kaymaklı
Futbol

Zirve ateşi

Süper Lig’in 22.haftasında lider Yenicami, zirve yarışından kopmak istemeyen Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek. Derbi mücadele yarın saat 15.00’te Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak GÖZLER DERBİDE: ...
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