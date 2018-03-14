Yunanistan’da futbol ligi askıya alındı
Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu olan Yunanistan Süper Ligi'ni süresiz durdurma kararı aldı. Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığının Spordan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos...
“Kartallar” yüksek uçuyor: 6-1
Lider Yenicami, konuk ettiği ezeli rakibi Küçük Kaymaklı karşısında geriye düştüğü maçta farklı kazandı Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, Hakan Ünal Yenicami: Ercan,...
Binatlı yarışı bıraktı: 0-2
Şampiyonluk yarışındaki iddiasına devam etmek isteyen Binatlı, ligin dibindeki Ozanköy’e karşı kendi evinde şok bir yenilgi yaşadı Binatlı yarışı bıraktı: 0-2 Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu Hakemler:...
Doğan’a penaltı yetti: 0-1
Doğan Türk Birliği, Yalova’nın cezası nedeniyle Alsancak’ta karşılaştığı rakibini tek golle geçti Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı Hakemler: Turgay Misk, Cemal Sakallı, Cem Öksüzoğulları Yalova: İrfan,...
Baf, İskele’den mutlu döndü: 0-2
Baf Ülkü Yurdu, deplasmanda karşılaştığı Gençler Birliği’ni maçın son bölümünde bulduğu gollerle mağlup etti Baf, İskele’den mutlu döndü: 0-2 Yer: İskele Cumhuriyet Stadı Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal,...
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları K-Pet Süper Lig Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi: 4-0 Cihangir-Merit Alsancak Yeşilova: 0-2 Mağusa Türk Gücü-Lefke: 2-1 K-Pet 1.Lig Görneç-Esentepe: 0-3 Gönyeli-Lapta: 3-2 Akova-Çanakkale: 3-2 Girne Halk Evi-Değirmenlik: 2-0
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LİGİN EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIMLARI: Süper Lig’de 22.hafta öncesinde Merit Alsancak Yeşilova 9 beraberlik ile en çok berabere kalan takım olurken, Binatlı ve...
Canbulat’ta zorlu randevu
ÜSTÜNLÜK LEFKE’DE: Süper Lig’de bugün karşı karşıya gelecek olan Mağusa Türk Gücü ile Lefke takımları arasında oynanan son 15 lig maçında Lefke’nin galibiyet sayılarında 7-6...
Gözler yeniden ligde
HAFTA HEYECANI: Hafta içerisinde oynanan Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçlarının ardından futbolda gözler yeniden lige çevrildi. Ligde bugün 3,...
Zirve ateşi
Süper Lig’in 22.haftasında lider Yenicami, zirve yarışından kopmak istemeyen Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek. Derbi mücadele yarın saat 15.00’te Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak GÖZLER DERBİDE: ...