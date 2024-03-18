Trabzonspor: Bizde kimsenin hesabı kalmaz - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 19, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Futbol

Trabzonspor: Bizde kimsenin hesabı kalmaz

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile yapılan maçta faul beklentilerini içeren bir video paylaşımında bulundu.

Bordo-mavili kulübün, sosyal paylaşım sitesi X’de yer verdiği videoda, dün Fenerbahçe ile oynanan maçtaki bazı pozisyonlara yer verildi.


İkili mücadeleler ve maçın hakemi Halil Umut Meler’in de yer aldığı video, “Siz unuttuğumuzu sanmayın, bizde kimsenin hesabı kalmaz” başlığı ile paylaşıldı.

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Tags:“Fenerbahçe”Trabzonspor KulübüTrendyol Süper Lig
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