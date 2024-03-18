Trabzonspor: Bizde kimsenin hesabı kalmaz

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile yapılan maçta faul beklentilerini içeren bir video paylaşımında bulundu.

Bordo-mavili kulübün, sosyal paylaşım sitesi X’de yer verdiği videoda, dün Fenerbahçe ile oynanan maçtaki bazı pozisyonlara yer verildi.

İkili mücadeleler ve maçın hakemi Halil Umut Meler’in de yer aldığı video, “Siz unuttuğumuzu sanmayın, bizde kimsenin hesabı kalmaz” başlığı ile paylaşıldı.

SİZİ UNUTTUĞUMUZU SANMAYIN!

BİZDE KİMSENİN HESABI KALMAZ! pic.twitter.com/BOCLHkYNOo — Trabzonspor (@Trabzonspor) March 18, 2024