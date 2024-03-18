Brezilya'da 60,1 derece ile "hissedilen sıcaklık" rekoru kırıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 19, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Brezilya’da 60,1 derece ile “hissedilen sıcaklık” rekoru kırıldı

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde hissedilen sıcaklığın 60,1 dereceye çıkmasıyla ülkede şu ana kadarki en yüksek “hissedilen sıcaklık” kaydedildi.

Brezilya basınında Rio de Janeiro Uyarı Sistemi’ne dayandırılan haberlere göre, 16 Mart’ta Rio de Janeiro kentinde tüm zamanların hissedilen en yüksek sıcaklık rekoru kayıtlara geçti.


Kentin batısında hissedilen 60,1 santigrat derece, 18 Kasım 2023’te hissedilen 59,7 santigrat dereceyi aşınca kayıtlara rekor olarak girdi.

Uzmanlar, “El Nino” kaynaklı hava olayları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının meydana gelebileceğini belirtmişti.

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Tags:60Brezilyahissedilen sıcaklıkRio de Janeiro
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