Özersay: Çember daralıyor

Sahte diploma ile ilgili ardı ardına gelen tutuklama haberlerinin ardından HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından “Çember daralıyor” dedi. Sadece sahte diploma olayı değili başka huzursuzluklarla bağlantılı olarak bu haftanın çok hareketli geçeceğini yazdı.

Halkın Partisi (HP) Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Meselenin artık sahte diplomayla sınırlı olmadığı ve sınırlı kalmayacağı aşikar! Arkası güçlü ve kendine fazla güvenenler için ÇEMBER DARALIYOR!” ifadelerini kullandı.

Özersay’ın açıklaması şu şekilde:

“Meselenin artık sahte diplomayla sınırlı olmadığı ve sınırlı kalmayacağı aşikar! Arkası güçlü ve kendine fazla güvenenler için ÇEMBER DARALIYOR! İnşaatçısı, konfeksiyoncusu, muhasebecisi ve dahası, sıra sıra, dizi dizi…Siz her ihtimale karşı kemerlerinizi bağlayın, sadece sahte diploma olayı değil başka hukuksuzluklarla bağlantılı olarak bu hafta çok hareketli geçecek! YARIN OLA HAYROLA…”