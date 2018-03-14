14 Mart 2018

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‘Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi’

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Tajani: Suriye’de insanlık yok oluyor

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Kudüs ‘Arap Mirası Daimi Başkenti’ oldu

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