Tayvan'da 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 23, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Tayvan’da 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
tayvan deprem

Tayvan’ın Hualien kentinde art arda 6,1 ve 6 büyüklüğünde 2 deprem oldu.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:depremTayvan
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar