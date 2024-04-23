Taylor Swift’in albümü tarihe geçti

2023 yılında “Yılın Kişisi” seçilen, rekorları ve başarılarıyla adından söz ettiren şarkıcı Taylor Swift’in yeni albümü dinlenme rekoru kırdı.

Grammy Ödülleri’nde 4. kez Yılın Albümü ödülünü alarak tarihe geçen Taylor Swift’in “The Tortured Poets Department” adlı albümü müzikseverlerle buluştu. Albüm birçok farklı platformda rekor kırdı.

Albüm, Spotify’da bir günde 300 milyon dinlenmeye ulaştı. “The Tortured Poets Department” adını taşıyan albüm, bu dinlenme rakamına ulaşan ilk albüm olarak tarihe geçti.

Albümün ilk şarkısı “Fortnight” ise tüm zamanların bir günde en çok dinlenen şarkısı oldu. Bu rekor daha önce Adele’in “Easy On Me” (2021) şarkısına aitti.

Apple Music ise “Albüm, yayımlandığı ilk günde en çok dinlenen pop albümü rekorunu kırdı” açıklamasında bulundu. Albüm, Amazon Music platformunda ise 3 günde dünyanın en çok dinlenen albümü olmayı başardığını açıkladı. Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen Swift’in albümü, bir günde 1,6 milyon kopya sattı. Öte yandan şarkıcı, 2023 yılında, Spotify’ın en çok dinlenen sanatçısı ünvanını elde etmişti.