14 Mart 2018

Sanat

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Sanat

“Cinnet Mevsimi” Basın-Sen’de gösterildi

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Sanat

Kadıköy Halk Tiyatrosu “Mor “ adlı oyunu Girne’de sahneledi

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Sanat

İskele Belediyesi 9. Kültür Sanat Günleri başladı

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Sanat

“Kadınca Esintiler X” 7 Mart’ta açılacak

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Sanat

“Cinnet Mevsimi” belgeseli yarın Basın-Sen’de gösterilecek

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Sanat

“Fetine’yi ararken” belgeselinin dünya prömiyeri yapılacak

LTB-kurs
Sanat

LTB-EMAA Bahar Dönemi kayıtları 1 mart’ta başlıyor

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Sanat

Tabtab’ın Beklenmedik Serüveni mart ayında da çocuklarla buluşuyor

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Sanat

Orkun Bozkurt’un şiir kitabı “Kırmızı” için tanıtım gecesi düzenleniyor

sergi
Sanat

XXVII. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi Salı günü açılıyor

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