14 Mart 2018

Uzay

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ay
Uzay

Ay’da suyun yaygın olarak bulunduğu keşfedildi

güneş-sistemi1
Uzay

Güneş sistemindeki bir başka dev fırtına daha yok olmak üzere!

mars
Uzay

Mars yüzeyinde yeni keşif

NASA
Uzay

NASA, dünyaya en uzak noktayı fotoğrafladı

dünya-asteroid
Uzay

Dünya’nın yakınından asteroit geçecek

FALCON-HEAVY
Uzay

En güçlü roket spor arabayla birlikte uzaya gönderildi

nasa
Uzay

Uzayda rekor kırdılar, anteni yanlış taktılar

NASA
Uzay

İlk kez galaksi dışında yeni gezegenler keşfedildi

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Uzay

Japonya Dünyanın en küçük roketini başarıyla fırlattı!

japonya-uzay
Uzay

Uzay testine katılana 14 bin TL

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