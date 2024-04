Saniyeler içinde şarj olabilen batarya üretildi

Şimdiye kadar Na-iyon piller, uzun şarj süreleri ve depolama kapasitesi eksikliği de dahil, önemli ölçekte benimsenmelerini engelleyen sınırlamalarla karşı karşıya kaldı.

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden (KAIST) araştırmacılar, hızlı şarj edilebilen yüksek enerjili, yüksek güçlü bir sodyum-iyon pil geliştirerek bu sorunların üstesinden gelmeyi başardı.

Bunu genellikle süper kapasitörlerle uygun olan bataryalarda kullanılan malzemeleri üretime dahil ederek yaptılar. Bu bataryalar elektrikli arabalardaki enerji tasarruflu frenlemeden rüzgar türbininin rotor kanatlarının eğimini ayarlamaya kadar her yerde kullanılıyor.

Yeni batarya, ticari lityum-iyon pillerin enerji yoğunluğunu aşıyor ve hem elektrikli araçlarda hem de tüketici elektroniğinde kullanılabiliyor.

KAIST Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nden Profesör Jeung Ku Kang, yönettiği araştırma hakkında, “Bu hibrit sodyum-iyon enerji depolama cihazı hızlı şarj olabiliyor ve 247 Wh/kg enerji yoğunluğu ve 34 bin 748 W/kg güç yoğunluğuna ulaşabiliyor” dedi.

“[Bu], enerji depolama sistemlerinin mevcut sınırlamalarının üstesinden gelmede büyük bir atılımı temsil ediyor” diye ekleyen Kang, yeni bataryanın “çeşitli elektronik cihazlarda daha geniş uygulamalara” sahip olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Araştırma, Energy Storage Materials adlı bilimsel dergide “Low-crystallinity conductive multivalence iron sulfide-embedded S-doped anode and high-surface area O-doped cathode of 3D porous N-rich graphitic carbon frameworks for high-performance sodium-ion hybrid energy storages” (Yüksek performanslı sodyum-iyon hibrid enerji depoları için 3D gözenekli N-zengin grafitik karbon çerçevelerin düşük kristalli iletken çok değerlikli demir sülfit gömülü S katkılı anot ve yüksek yüzey alanlı O katkılı katot) başlıklı bir çalışmada yayımlandı.

Bu büyük atılım, Japonya’daki bir grup araştırmacının katı hal sodyum pillerin seri üretimi için yeni bir süreç keşfetmesinden sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti.

Yeni teknoloji, elektrikli otomobil bataryalarının şarj kapasitesini önemli ölçüde artırarak ve mevcut elektrikli araçların menzilini iki katından fazla artırarak menzil kaygısını ortadan kaldırabilir.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

https://www.independent.co.uk/tech

Independent Türkçe için çeviren: Çağatay Koparal