Rekor süre covid-19 taşıyan adamın içinde yeni bir varyant oluştu

Bilim insanları, bilinen en uzun süreli COVID-19 enfeksiyonu taşıyıcısı adamın içinde yeni bir varyant oluştuğunu açıkladı.

Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki bulaşıcı hastalık uzmanları tarafından bildirilen vakada, 72 yaşında bir adam 613 gün boyunca COVID-19 virüsünü vücudunda taşıdı.

Şuan hayattta olmayan hasta, bağışıklığı düşük biriyidi ve birden fazla kez olduğu aşılar onu koruyamadı.

Araştırmacılara göre, koronavirüsün vücutta kalma süresi o kadar uzundu ki, virüs bağışıklıktan kaçan yeni bir virüse dönüştü.

Bilim insanlarına göre bu, COVID-19 ve diğer viral enfeksiyonlardan bağışıklığı güçlendirerek korumanın faydasını göreceğimize dair güzel bir hatırlatma.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin, üç kez aşı olsa bile, COVID-19’a yakalanma riski çok daha yüksek ve hastaneye kaldırılma olasılıkları 13 kat daha fazla .

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi öğrencisi Magda Vergouwe ve meslektaşları , “Açıklanan bu vakada SARS-CoV-2 enfeksiyonunun süresi aşırı, ancak bağışıklık sistemi zayıf hastalarda uzun süreli enfeksiyonlar çok yaygın” dedi.

Vergouwe ve ekibi vakayı bu ayın sonlarında 2024 Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Küresel Kongresi’nde sunacak.

Bulguları henüz hakem incelemesinden geçmemiş olduğundan, bu vaka hakkında yüzlerce gün süren kalıcı COVID-19 enfeksiyonlarına ilişkin önceki raporlardan daha az ayrıntı paylaşıldı.