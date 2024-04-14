Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fatih Karagümrük maçı 9 kişi tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, küme düşme hattındaki VavaCars Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük, Can Keleş’in 45+1. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. Konuk Fenerbahçe, golcüsü Edin Dzeko’nun 49. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi: 1-1

Sarı-lacivertli ekip, 56. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 57. dakikada atışı kullanan Michy Batshuayi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçirdi.

Fatih Karagümrük’te 77. dakikada Ryan Mendes, rakibi Fred’e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

86. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, çaprazdan ceza sahasına girip şutunu atmak isterken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Numanoğlu, penaltı kararını iptal etti.

Valentin Eysseric, 90+7’de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve VavaCars Fatih Karagümrük sahada 9 kişi kaldı.

Kritik müsabakanın kalan süresinde skor değişmedi ve Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 85’e çıkaran sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galibiyet hasreti 7 maça çıkan VavaCars Fatih Karagümrük ise 30 puanla küme düşme hattında kaldı.

VAR koltuğunda yabancı hakem oturdu

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde VAR koltuğunda yabancı hakem oturdu. Müsabakada, VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonundan Andre Narciso görev yaptı.

Narciso’ya AVAR’da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik etti.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI…

13. dakikada sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, iki rakibinden sıyrılıp penaltı noktasındaki Eysseric’e pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

29. dakikada Levent Mercan’ın soldan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rohden uzaktan çok sert vurdu, kaleci Livakovic bu pozisyonda meşin yuvarlağa 2 hamlede sahip oldu.

31. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Dzeko’nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Krunic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda penaltı noktasına yakın bölgeden yerden vurdu ancak kaleci Sirigu gole engel oldu.

32. dakikada Can Keleş’in sağdan uzun pasında Güven Yalçın kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda kalesini terk eden Livakovic, ayağıyla müdahale ederek son anda meşin yuvarlağı Güven Yalçın’dan almayı başardı.

40. dakikada Fatih Karagümrük hızlı çıktı. Eysseric’in pasında sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, ceza sahası önüne gelip çok sert vurdu, Livakovic uzanarak topu kornere tokatlamayı başardı.

GOL: 45+1. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza sahası önünde oluşan karambolde Fred’in uzaklaştırmak istediği top Mendes’in önünde kaldı. Bu futbolcu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Can Keleş’e pasını aktardı. Can Keleş sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.

GOL: 49. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topla buluşan Fred, ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Dzeko’yu topla buluşturdu. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

56. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel, Ceccherini’nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

GOL: 57. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Michy Batshuayi, sert bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu: 1-2.

60. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Eysseric penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Biraschi’nin kafa vuruşunda iyi yer tutan Livakovic, çizgi üzerinde topa sahip oldu.

77. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Fred’le yaşadığı mücadele sonrasında rakibine yaptığı hareketin ardından Ryan Mendes, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

84. dakikada sağdan ceza sahasına girip son çizgiye inen Osayi-Samuel, penaltı noktası yakınındaki Batshuayi’ye pasını çıkardı. Bu futbolcunun şutunda savunmaya da çarpan top direkt kaleye yönelirken, kaleci Sirigu son anda uzanarak gole engel oldu.

86. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, çaprazdan ceza sahasına girip şutunu atmak isterken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyerek penaltı kararını iptal etti.

90+2. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Eysseric’in ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önünde yükselen Markao kafayı vurdu ancak Livakovic topu kornere göndermeyi başardı.

90+7. dakikada Fatih Karagümrük 9 kişi kaldı. Soldan Fenerbahçe ceza sahasına giren Eysseric yerde kalırken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu, aldatmaya yönelik hareket sebebiyle oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç etti.

Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Koray Günter (Dk. 82 Nazım Sangare), Levent Mercan, Rohden, Bertolacci (Dk. 68 Markao), Can Keleş (Dk. 82 Lasagna), Eysseric, Mendes, Güven Yalçın (Dk. 72 Adnan Uğur)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 72 Becao), Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic (Dk. 46 Batshuayi), İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Mert Müldür), İsmail Yüksek, Fred (Dk. 90+1 Zajc), Tadic, Dzeko (Dk. 90+6 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 45+1 Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 49 Dzeko, Dk. 57 Batshuayi (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 77 Mendes, Dk. 90+7 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 55 Ceccherini, Dk. 56 Tolunay Kafkas (Teknik direktör), Dk. 74 Markao, Dk. 89 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 26 Serdar Aziz, Dk. 55 Osayi-Samuel, Dk. 90+2 Zajc (Fenerbahçe)