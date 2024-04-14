Fenerbahçe 2. kez Avrupa'nın en büyüğü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Basketbol

Fenerbahçe 2. kez Avrupa’nın en büyüğü

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa ekibi Villeneuve d’Ascq LM takımını 106-73 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Mersin`de düzenlenen organizasyonun finalinde Fransa ekibini yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi`nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe`de teknik heyet ve oyuncular, büyük sevinç yaşadı.


Servet Tazegül Spor Salonu`nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Fenerbahçeli basketbolculara madalyalarını Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi.

Kupayı da alan sarı-lacivertli ekip şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Kayla McBride de törende madalyasını aldı.

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Tags:“Fenerbahçe”Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finaliFenerbahçe Alagöz Holding
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