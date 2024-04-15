Alanya’da 4 gol, 2 kırmızı kart

Trendyol Süper Lig’de 32. haftanın kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti.
Sarı kırmızılılarda 2 gole imza atan Barış Alper Yılmaz maça damga vuran isim oldu. Karşılaşmada 2 kırmızı kart çıktı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 32. haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor’a konuk oldu.
Sarı kırmızılılar, 56. ve 72. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 61. dakikada Hakim Ziyech ve 84. dakikada Icardi’nin attığı gollerle karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Alanyaspor’da teknik direktör Fatih Tekke kırmızı kart gördü. Akdeniz ekibinde dakiklar 64’ü gösterdiğinde Leroy Fer de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetle puanını 87’ye çıkaran Galatasaray liderliğini sürdürdü. 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.
İki takım arasında Süper Lig’in ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Galatasaray yine aynı skorla kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
14. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.
19. dakikada Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazları sonrası maçın hakemi Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla saha kenarından gönderildi.
25. dakikada Kerem Demirbay’ın pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Abdülkerim Bardakcı’nın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdiği pozisyonun öncesinde bu futbolcunun Balkovec’e faul yaptığına karar veren hakem Aydın, golün geçerli olmadığına işaret etti.
34. dakikada Oğuz Aydın’ın sağ kanattan ortasında araya giren Nelsson’un müdahalesinde top az farkla kornere gitti.
41. dakikada Mertens’in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
55. dakikada Efecan Karacan’ın yerde kaldığı pozisyonda topu önünde bulan Oğuz Aydın’ın şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
GOL 56. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay’ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
57. dakikada Kerem Demirbay’ın ceza alanı sol çaprazdan kafa şutunda Richard’dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin üsttünden dışarı çıktı.
GOL 61. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2’ye çıkardı. Mertens’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ziyech’in sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın sağından filelerle buluştu: 0-2.
64. dakikada Corendon Alanyaspor 10 kişi kaldı. 46. dakikada ilk sarı kartını gören Leroy Fer, 18 dakika sonra Barış Alper Yılmaz’a yaptığı faulün ardından hakem Cihan Aydın tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
68. dakikada Mertens’in ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
GOL 72. dakikada Galatasaray, farkı 3’e taşıdı. Köhn’ün pasında ceza alanı sol çaprazda topa buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın solundan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
GOL 83. dakikada sarı-kırmızı ekip farkı 4’e yükseltti. Kaan Ayhan’ın sağ kanattan pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın sağından ağlara gönderdi: 0-4.
Karşılaşmayı, Galatasaray 4-0 kazandı.