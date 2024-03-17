Boks ringi değil, Trabzonspor sahası - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 18, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Boks ringi değil, Trabzonspor sahası

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Trabzonspor – Fenerbahçe maçının ardından, sarı lacivertli futbolcular orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti.


Gergin geçen maçta sarı lacivertli oyuncular, orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı.

Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

Bir Trabzonspor taraftarı Dominik Livakovic’e yumruk attı.

Bright Osayi-Samuel, sahaya giren taraftarla dövüştü.

Bir Trabzonspor taraftarı, Mert Müldür’e korner direği sopasıyla saldırdı. Mert Müldür, sopadan son anda kurtuldu.

Fenerbahçeli Fred, sahaya giren bir Trabzonspor taraftarıyla dövüştü.

 

Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

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