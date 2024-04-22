Fenerbahçe Sivas’ta takıldı

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor’a konuk oldu.

Sarı lacivertliler, 2 kez öne geçtiği maçta Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçeli Fred, 45+3’te ceza sahası dışından attığı golle takımını öne geçirdi. Sivasspor, 58’de Koita’nın golüyle skora denge getirdi.

Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci 80. dakikada takımını yeniden öne geçirdi. 90. dakikada ceza sahası içinde Djiku’nun Rej Manaj’a faul yapması sonrası hakem Cihan Aydın, VAR’da pozisyonu izledi ve Sivasspor’a penaltı verdi. Rey Manaj, 90+4’te penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-2’ye getirdi.

Fenerbahçe puanını 86, Sivasspor ise 45 yaptı. Fenerbahçe’nin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 2’den 4’e çıktı.

İLK 11’LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bertuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

SİVASSPOR 2-2 FENERBAHÇE

13. dakikada Uğur Çiftçi’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu Manaj ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

34. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan verdiği pasta Dzeko, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Dzeko’nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

35′ İsmail Yüksek sarı kart gördü.

41. dakikada İbrahim Akdağ’ın pasında topla buluşan Koita’nın ceza alanı dışından sert vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

42. dakikada Uğur Çiftçi’nin sol kanattan sert vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kale direğinin üzerinden kornere gönderdi.

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fred’in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’ın sağından ağlara gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

58′ Sivasspor, Fode Koita ile skora denge getirdi.

63′ Osayi ve Tadic’in yerine Mert Müldür ve Cengiz Ünder oyuna girdi.

70′ Serdar Dursun ve Batshuayi, Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski’nin yerine oyuna girdi.

80′ İrfan Can Kahveci takımını öne geçiren golü kaydetti.

90+4′ Sivasspor’da Rey Manaj penaltı golüyle skorda eşitliği sağladı.

90+8′ Fenerbahçe’nin Serdar Dursun ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.