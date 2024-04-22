ELLİ YILDA NEREYE GELDİK

1974’te adanın ikiye bölünmesi ile Kıbrıslı Türkler kuzeyde kendi idarelerini kurmaya çalıştı. Önce Kıbrıs Türk Federe Devleti ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu güne kadar tanıtamadığımız devletler kurduk.

1974 savaşından sonra Kıbrıslı Rumların güneye göç etmesi sonucunda bizlere hayal edemeyeceğimiz bir ekonomik zenginlik ve toprak yani mülk kaldı. 1976 dan 1980 yıllarına kadar Kıbrıslı Türkler kurumlarını oluşturmakla meşgul olmuş ve ilk ulaşabildiğim ekonomik veri 1980 yıllarına ait olmuştur. O yıllarda Kuzey Kıbrıs’ta kişi başı milli gelir 3.000 ABD Doları civarında hareket etmiş ve bu 2002’ye kadar aynı düzeyde seyir etmiştir. 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanıyla herkeste çok büyük beklentiler yaratılmıştır. Fakat Rumlarda kalan sanayi tesisleri çar-çur olmuş, Kıbrıslı Türklerden üretim kopartılmış, turizm tesisleri bakımsız ve talan vaziyette Türkiye’nin yardımıyla yürütülmeye çalışılan bir ekonomi ile düzen yaratılmıştır. İnsanlar göç etmesin diye devlette herkese bir görev verilmiş 35-40 yaşlarında bir emekli ordusu yaratılmıştı. Kıbrıslı Türkler büyük bir ekonomik durgunluk içinde gelecek aramaya çalışırlarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne olan borçları da katlanarak artıyordu. Bugün itibariyle 16.1 milyar ABD Dolarıdır. Sürekli birtakım hedefler ortaya konmaya çalışılıyor fakat bunlara ulaşılamadığı gibi sosyal ve siyasal alanlarda da hatalar peş peşe geldi.

2004 Annan Planı Referandumu bizlerin bir dönüm noktası halini olarak Kıbrıs’ta federal bir çözüm ve AB üyeliği tek çıkış noktamız olacaktı. Güçlü bir destekle ‘evet’ dedik ve Türkiye’nin önümüzdeki Kıbrıs meselesi engelini kaldırdık. Ama biz Kıbrıslı Türkler beklediğimizi alamayınca yine kaderimizle baş başa kalarak ekonomik anlamada sürekli hata ve yanlışlar yaparak yol almaya çalıştık.

Çürümüşlük, yolsuzluk, yoksulluk, görgüsüzlük, adam kayırma ,sistem dışı paraları aklama:

Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ayrılışının elli yılını tamamlarken elimizde olanlar, geçen gün yolsuzluk algısı raporda karşımıza çıkanlardır. Her gün yeni bir olaya uyanır olduk. Siyaset ,bürokrasi , ekonomi, eğitim lime lime dökülürken. Bunların hesabının soran yok. Ekonominin çok iyi yönetildiğini ifade eden Ekonomi Bakanı sayın Olgun Amcaoğlu, ekonomik verileri de ortaya koyup onlar üzerinden yorum yapması gerekmez mi? GSMH mi büyüdü? Kişi başı gelir mi arttı? Enflasyon mu düştü? İhracat mı arttı? Hane halkı borçluluk düzeyi mi düştü? Dolar bazında mevduatlar mı arttı? Yoksa büyük ekonomik tesisler mi kuruldu? Kumarhaneler dışında! Haberlerimiz bile arabeskleşmiş, dinlemez olduk.

Yolsuzluk algısında nerelerde olduğumuz açıklandı ve utanç duyduk. Yakın gelecekte rekabet edebilirlik raporumuz da açıklanacak ve göreceğiz bir kez daha sınıfta kalacağız , malesef.

50 yılda geldiğimiz yer ne yazık ki içler acısı…..