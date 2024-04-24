Fota fırtınası dinmiyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Fota fırtınası dinmiyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Fota fırtınası dinmiyor

Darts Birinci liginin 22. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftaya damgasını vuran maç lider Fota Darts Derneği ile ikinci sırada bulunan KKTC Fenerbahçeliler Derneği arasında gerçekleşti. Çekişmeli mücadelelere sahne olan maçın ilk yarısı 4-4 berabere tamamlanırken ikinci yarıdaki 8 maçın beşini alan Fota Darts Derneği karşılaşmayı 9-7 kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırdı. Toplamda 57 puana ulaşan Fota en yakın takipçisiyle puan farkını 6’ya çıkararak Birinci lig şampiyonluk kupasını bir ucundan yakalamış oldu. Maçta konuk ekibin oyuncuları Derviş Çocuk ve Erkan Coşkuner toplamda 6 maç kazanarak performansları ile göz doldurdular.

 


Alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;

        

         Fota Darts Derneği                          9             7             KKTC Fenerbahçeliler Derneği

         Mağusa Kültür Derneği                  5             11          Ozanköy Spor Kulübü

         Girne Av. Atıcılık Kulübü                6             10          Gazimağusa Darts Birliği

         Dağyolu Spor Kulübü                      5             11          Alsancak Yeşilova Spor Kulübü

         Vadili Darts Derneği                        13          3             Düzova Spor Kulübü

         Taşkınköy Spor Kulübü                   9             7             Mesarya Darts Birliği

Deniz Plaza Spor Derneği                                            BAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU                                              

           TAKIM                                                                      O        G        B      M       A           Y            AV           P

1         Fota Darts Derneği                                                20      19      0      1         234       86          148           57

2         KKTC Fenerbahçeliler Derneği                            21      17      0      4         221       115        106           51

3         Alsancak Yeşilova Spor Kulübü                           20      16      0      4         195       125        70           48

4         Gazimağusa Darts Birliği                                      20      14      2      4         201       119        82           44

5         Vadili Darts Derneği                                              21      14      2      5         211       125        86           44

6         Girne Av. Atıcılık Kulübü                                      20      11      0      9         169       151        18           33

7         Dağyolu Spor Kulübü                                            21      9        0      12      152       184        -32           27

8         Ozanköy Spor Kulübü                                           20      8        0      12      130       190        -60           24

9         Düzova Spor Kulübü                                              20      6        0      14      131       189        -58           18

10      Mesarya Darts Birliği                                            21      6        0      15      132       204        -72           18

11      Mağusa Kültür Derneği                                        20      6        0      14      122       198        -76           18

12      Taşkınköy Spor Kulübü                                         20      3        0      17      116       204        -88           9

13      Deniz Plaza Spor Derneği                                    20      1        0      19      98         222        -124           3

 

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Tags:Darts Birinci Ligi
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