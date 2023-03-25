Çekya Meclis Başkanı Adamova, Tayvan’ı ziyaret etti

Adamova, aralarında iş insanları, akademisyenler ve hükümet yetkililerinin olduğu 150 kişilik kalabalık heyetle, bugün öğleden sonra Ada’ya ulaştı.

Çek heyetini, havaalanında Tayvan Yasama Meclisi Başkanı You Si-kun ve Dışişleri Bakanı Joseph Wu karşıladı.

Adamova, Çekya ve Tayvan’ın aralarındaki uzak mesafeye karşın aynı temel değerleri paylaştığı, bu yüzden ülkesinin Tayvan’ın yanında olduğu mesajını verdi.

Beş günlük ziyaret için Ada’ya gelen Adamova, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşecek ve Mecliste konuşma yapacak.

Çin, yeni Cumhurbaşkanı Pavel’in, Tayvanlı lideri aramasına tepki göstermişti

Çekya’nın yeni Cumhurbaşkanı Petr Pavel, seçimleri kazanır kazanmaz Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile telefon görüşmesi yapmış ve Çin, bu görüşmeye “Tek Çin” politikası nedeniyle tepki göstermişti.

Çin’in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949’dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, “tek Çin” ilkesini vurgulayarak, Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.