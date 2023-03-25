2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Türkiye A Milli Takımı, Ermenistan’a konuk oldu, maçın başlangıcından hemen önce yapılan seremonide Ermeni taraftarlar Türkiye İstiklal Marşı’nı ıslıkladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın deplasmanda Ermenistan ile yapacağı karşılaşma öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Gün boyu çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı, giriş ve çıkışlarda aramalar yapıldı. A Milli Futbol Takımı kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı’na sorunsuz bir şekilde giriş yaptı.

UEFA’nın talebi doğrultusunda bu karşılaşmada Türk taraftarlar, tribünde yer alamadı.

Maç öncesi gerçekleşen seremonide Ermeni taraftarlar Türkiye İstiklal Marşını ıslıkladı. Türk futbolcular marşı okurken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Ermenistan taraftarlarının davranışı sosyal medyada büyük tepki çekti