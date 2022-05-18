Taekwondocular Cihat Uskan anısına yarıştı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Cihat Uskan Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu) Taeryon Serbest Müsabakaları dün yapıldı.

Girne’de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verdiler. Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Master Öykü Ergin başkanlığında, Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

Omaç Başat anısına yarışacaklar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Omaç Başat Turnuvası ise 20 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak müsabakalarda dereceye girecek olanlara ödülleri yetkililer tarafından verilecek.

BAYANLAR TAERYON SERBEST MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Defne Okçu 2.Cemaliye Yamak 3.Didem Kaya

2.Kategori: 1.Karmen Küçük 2.Elif Baştaş 3.Esma Özbiçen

3.Kategori: 1.Spellane Gankama 2.Şebnem Eryiğit 3.Didem Yener

4.Kategori: 1.Nisa Gukaeva 2.Enise Püsküllü 3.Gülcan Abdullah

5.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Ana Tüysüz 3. Daria Shymushavska

6.Kategori: 1.Fatma H. Şanverdi 2.Aslı İpek Kara

7.Kategori: 1. Nur Deniz Duran 2.Rojbin Özer

ERKEKLER TAERYON SERBEST MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Abdullah Baştaş 2.Mustafa Yalçın 3.Taner Kara

2.Kategori: 1.Muhammed Sefa Kılıç 2.Ata Mehmet Aslan 3.Mahmut Colayır

3.Kategori: 1.Mehmet Çullama 2.Bora Kürşat 3.Bahadır Boz

4.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Çetin Çiftsüren 3.Zeynel Yıldırım

5.Kategori: 1.Arda Aslan Altuntaş 2.Yusuf Seyhan Şen 3.Serkan Kara

6.Kategori: 1.Reza Pormohammadi 2.Kerim Karpuz 3.Ahmet Tosun

7.Kategori: 1.Emrullah Baştaş 2.Daniel Huguh

8.Kategori: 1.Kaya Çelik 2.Emre Acar

9.Kategori: 1.Demir Çelik 2.Münür Püsküllü

10.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Ahmet Faruk Kocabaş