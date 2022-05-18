Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası devam ediyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile GMBT tarafından düzenlenen Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası, GMBTK kortlarında 12-14-16 kategorilerinde gerçekleşiyor. Suerte Cup Ersoy Birkan Ani Turnuvası’nda kategorilerde bir birinden çekişmeli müsabakalar oynandı.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
12 YAŞ KIZLAR RAUND ROBIN
DENİZ ABDULLAHOĞLU – DİNARA YORGANCI 4-6 1-6
ZARİF DAYI – SERİN YEŞİLADA 6-1 6-1
12 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
HASAN ARAS DUMAN – MAKAN ORAN 6-0 6-0
ARTEM ROMANCHUK – EREN YILMAZ 6-1 6-2
16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
ENVER ADA GENÇEL – GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 3-6 1-6
CEMAL KONUKLU – İBRAHİM CAN ARABACI 2-6 5-7
TURGAY HIDIROĞLU – KAYA HALKSEVEN 6-1 6-1
BATUR EVRE – BORA ERİN 7-5 4-6 6-10