Spor

Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası devam ediyor

18 Mayıs 2022
Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası devam ediyor







Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile GMBT tarafından düzenlenen Suerte Cup Ersoy Birkan Anı Turnuvası, GMBTK kortlarında 12-14-16 kategorilerinde gerçekleşiyor. Suerte Cup Ersoy Birkan Ani Turnuvası’nda kategorilerde bir birinden çekişmeli müsabakalar oynandı.




 



Alınan sonuçlar şu şekilde:

 

12 YAŞ KIZLAR RAUND ROBIN

DENİZ ABDULLAHOĞLU – DİNARA YORGANCI                                     4-6         1-6

ZARİF DAYI  – SERİN YEŞİLADA                                                             6-1         6-1

 

12 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

HASAN ARAS DUMAN – MAKAN ORAN                                                 6-0         6-0

ARTEM ROMANCHUK – EREN YILMAZ                                                 6-1         6-2

16 YAŞ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

ENVER ADA GENÇEL – GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK                        3-6         1-6

CEMAL KONUKLU – İBRAHİM CAN ARABACI                                        2-6         5-7

TURGAY HIDIROĞLU – KAYA HALKSEVEN                                            6-1         6-1

BATUR EVRE – BORA ERİN                                                                     7-5         4-6         6-10

 



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18 Mayıs 2022


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