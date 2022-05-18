Spor salonlarının denetimleri devam ediyor

Spor Dairesi Müdürlüğü, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi Sağlık Birimi ekipleri, Lefkoşa Bölgesi’nde salon denetimlerine başladı.

Lefkoşa Ortaköy bölgesindeki Ness Fitness&Wellness Club’da denetimlerde bulunan ekibe, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ile Lefkoşa Türk Belediyesi Sağlık Bölümü Müdürü Ali Ecesoy da eşlik etti.

Denetimlerin tüm bölgelere yayılacağını ve salonların denetleneceğini belirten Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, sporcu sağlığının ön planda tutulması ve hijyenik bir ortam yaratılması için salonların denetimine başladıklarını ve ilk olarak Lefkoşa’da bulunan Ness Fitness&Wellness Club’ı denetlediklerini belirterek, Spor Dairesi, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu ve bölge belediyeleriyle işbirliği içerisinde tüm bölgelerde denetimleri sıklaştıracaklarını ifade etti.