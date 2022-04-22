30 okuldan 120 öğrenci yarıştı

Milli Eğitim Bakanlı tarafından düzenlenen okullar arası 1.Sprint Yarışmaları dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen organizasyonla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, basın bürosundan açıklama yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler resmi geçit ile protokolü selamladı, KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları gösteri sundu.

İlköğretim Dairesine bağlı 30 okuldan 120 öğrencinin katıldığı yarışmaların startını Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket verdi.

KKTC Atletizm Federasyonu hakemlerinin görev yaptığı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri bakanlık bürokratları tarafından takdim edildi.