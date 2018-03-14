14 Mart 2018

Sosyal Medya

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Sosyal Medya

Facebook, şehir merkezlerinden Amazon ormanlarına kadar internet verecek!

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Sosyal Medya

Facebook’un yüz tanıma ayarı kullanıma sunuldu!

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Sosyal Medya

Facebook’tan eklerse asla kabul etmeyin!

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Sosyal Medya

Facebook Messenger’da yeni özellik

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Sosyal Medya

Facebook, yeni bir GIF dosya türünü desteklemeye başladı

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Sosyal Medya

Facebook, sevgililer günü’ne özel yeni messenger özelliklerini duyurdu

Instagram
Sosyal Medya

Instagram hikayelerde ekran görüntüsü aldığınız kişiye bildirim gitmemesi için yapılması gerekenler

Doğuş Derya
Sosyal Medya

Derya: Güney’de ELAM, Kuzey’de YDP

Facebook
Sosyal Medya

Facebook, yorumlara bambaşka bir şekilde ‘Beğenmeme’ butonu getiriyor!

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Sosyal Medya

Facebook’un site trafiği, günlük 50 milyon saat azaldı!

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