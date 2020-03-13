Bakanlar Kurulu EK TEDBİRLERİ açıkladı

Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı. Bugünkü toplantıda da koronavirüs salgınıyla ilgili önlemler ele alındı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı 11.30 sıralarında başladı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla ilgili alınan ek tedbirler açıklandı.
İşte Tedbirler:
- -Sokağa çıkma yasağı söz konusu değildir.
-Kalabalık ortamlardan bulunmaktan sorunlu olmadıkça kaçının-Bugün birkaç noktada karar aldık.-İkamet izinleriyle ilgili özellikle poliste, 60 yaşın üzerindeki kişilerin ikamet izni başvuruları 30 gün boyunca durduruldu. Bu sürede yasal süreç çalışmayacak.
Dün alınan kararlar:
- ‘1.Akyar (2buçukmil ) ve Yeşilırmak Kapıları 22 Mart’a kadar kapatıldı. 3 kapı açık durumda ( Metehan, Ledra, Beyarmudu)2.İran, Irak, İtalya,Çin, Güney Kore’ye ek olarak, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn vatandaşlarına tüm kara deniz ve hava giriş kapıları 1 Nisan’a kadar kapatılmıştır.3.Tüm okullar, kreşler, üniversiteler, dersane ve etüd merkezleri nin tatili 22 Mart tarihine kadar uzatılmıştır.4.Okullardaki tüm, sportif, kültürel aktiviteler 3 Nisan tarihine kadar askıya alınmıştır.5.Tüm sinema, tiyatro,festival, konser ve diğer kitle toplantıları mitingler dahil 22 Mart tarihine kadar iptal edilmiştir.6.Tüm spor müsabakaları 22 Mart tarihine kadar ertelenmiştir. Bu tarihten sonra devam edecek şekilde takvimlendirilecektir.
7.Yabancıların yeni çalışma ön izni alma işlemleri 22 Mart’a kadar durdurulmuştur.
8.Korona Virüsü ile ilgili ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler, devlet düzen ve denetim emirnamesi ile koruma altına alınmıştır. Bu malların stoklanması, fahiş fiyata satılması konularında yasaya aykırı davrananlar hakkında gerekli soruşturumalar yapılacak..’
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