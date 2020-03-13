Bakanlar Kurulu EK TEDBİRLERİ açıkladı

7.Yabancıların yeni çalışma ön izni alma işlemleri 22 Mart’a kadar durdurulmuştur.

8.Korona Virüsü ile ilgili ihtiyaç duyulan mal ve hizmetler, devlet düzen ve denetim emirnamesi ile koruma altına alınmıştır. Bu malların stoklanması, fahiş fiyata satılması konularında yasaya aykırı davrananlar hakkında gerekli soruşturumalar yapılacak..’