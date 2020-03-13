Kıbrıs

HAKSEN, 23 Mart’ta kadar tüm çalışanlara izin verilmesini veya çalışma saatlerinde esnemeler yaratılmasını talep etti

13 Mart 2020

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Devlet ve Hükümet yetkilileri, Ticaret, Sanayi ve Esnaf odaları ve ilgili tüm taraflardan, okulların açılacağı 23 Mart Pazartesiye kadar, kamu-özel ayırımı yapılmadan, tüm çalışanlara, ihtiyaca göre yeterli süreler içinde çocuklarının bakımlarını yapabilmeleri için izin verilmesini veya çalışma saatlerinde esnemeler yaratılmasını talep etti.

HAKSEN’den yapılan açıklamada,  tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce ölüme yol açan koronavirüs’ün (Covid-19) Kıbrıs’ta da etkisini göstermeye başlamasından dolayı duyulan büyük üzüntü belirtilerek, Hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın, konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınması yönünde özenle yaptıkları çalışmaların yakından takip edilerek desteklendiği kaydedildi.

Ancak alınan tedbirlerin bazılarının tek yönlü alındığı ve hâsıl olan ihtiyaca yeterince hizmet etmediği savunulan açıklamada, hastalığın ülkede teşhis edildiği andan itibaren; dezenfektan, maske, hijyen malzemeleri ve yiyecek stoklama eğilimine giren halkın yeterli ve doğru şekilde bilinçlendirilmesi gerektiğinin önemine de dikkat çekildi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Gazimağusa Belediyesi Covid-19 salgınına karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Gazimağusa Belediyesi Covid-19 salgınına karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

13 Mart 2020
Photo of Polis uyardı. Bu yolu kullancak olanlar dikkat!

Polis uyardı. Bu yolu kullancak olanlar dikkat!

13 Mart 2020
Photo of  Özelde Kovid-19 tahlili yapılmıyor

 Özelde Kovid-19 tahlili yapılmıyor

13 Mart 2020
Photo of Denetim artacak ceza uygulanacak

Denetim artacak ceza uygulanacak

13 Mart 2020
Photo of “Eleştirdiğimiz tutumun tekrarlanması doğru olmadı”

“Eleştirdiğimiz tutumun tekrarlanması doğru olmadı”

13 Mart 2020
Photo of Durum ciddi tedbirler sertleşiyor

Durum ciddi tedbirler sertleşiyor

13 Mart 2020
Photo of Eli silahlı damat 8 gün daha kodeste

Eli silahlı damat 8 gün daha kodeste

13 Mart 2020
Photo of Depoyu doldurmaya koştular

Depoyu doldurmaya koştular

13 Mart 2020
Photo of Koronavirüs şüphesi olan Cruise gemisi Limasol’da

Koronavirüs şüphesi olan Cruise gemisi Limasol’da

13 Mart 2020
Photo of Şömine keyfi felakete dönüştü

Şömine keyfi felakete dönüştü

13 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı