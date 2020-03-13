Türk-Sen, çalışanların idari izne çıkarılmalarını istedi

HAKSEN, 23 Mart’ta kadar tüm çalışanlara izin verilmesini veya çalışma saatlerinde esnemeler yaratılmasını talep etti

Akıncı: Tehdit ortaktır, mücadele de ortak olmalıdır

Anastasiadis: Güney’de vaka sayısı 14 oldu!

Amerika’daki Kıbrıslı Türk gazeteciden koronavirüs mesajı

Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı

Arda Gündüz’den örnek davranış: Barfly’ı tedbir için kapattı

Karayiannis: Daha sıkı önlemler alınmalı, aksi takdirde İtalya’nın durumuna düşülecek

AKEL, iki sınır kapısının kapatılmasını eleştirdi

Anastasiadis Türkiye’yi eleştirdi

En çok yağış Kozanköy ve Lefke’ye düştü

Bakanlar Kurulu yeniden toplanıyor

4 sendikadan 11 maddelik ek tedbir paketi

Gürkut: İstisnasız herkes uymalı!

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan yeni önlemler tavsiyesi

Karantinadaki gemi Malta’ya doğru ilerliyor

Baybars’tan Koronavirüs açıklaması

Harmancı: İkinci bir duyuruya kadar sadece on-line işlem yapılacak

Bakanlık doğruladı! Vakalardan biri KKTC vatandaşı

KKTC’de 3 yeni corona vakası! Vakalardan birinin vatandaş olduğu iddia ediliyor