Akıncı: Tehdit ortaktır, mücadele de ortak olmalıdır

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugün telefonda görüşerek, Kıbrıs’ı da tehdit etmeye başlayan koronavirüs konusunda son durumu ele aldı.

Salgın riskine karşı birlikte daha sıkı mücadele etme konusunda hemfikir olan liderler, yurt dışından güneydeki havaalanlarına gelen tüm Kıbrıslı Türklerin bilgilerinin, 14 gün evlerinde gözetim altında tutulabilmeleri için, Türk tarafına iletilmesi konusunda mutabık kaldı.

Liderler ayrıca şu an açık olan Metehan, Ledra Palace ve Beyarmudu sınır kapılarının açık kalmaya devam etmesini ancak sadece zorunlu hallerde kullanılması konusunda toplumlara çağrıda bulunmayı kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Bugün Sayın Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi yaptım. Görüşmede Dünyayı tehdit ettiği gibi Kıbrıs’ı da tehdit etmeye başlayan koronavirüs konusunda son durumu ele aldık. Sayın Anastasiadis, güneydeki vaka sayısının bugün 14’e çıktığı bilgisini verdi. Bizde de bu sayı bugün itibarıyla 5’e ulaştı. Bu salgın riskine karşı birlikte daha sıkı mücadele etme konusunda hemfikir olduk. Bu bağlamda İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin işbirliğini artırmasını ve her an temasta olmaları konusunda komite üyelerini karşılıklı olarak talimatlandırmayı kararlaştırdık. Şu an açık olan 3 geçiş noktasının açık kalmaya devam etmesini, ancak bu dönemde sadece zorunlu hallerde kullanılması konusunda toplumlarımıza çağrıda bulunmayı kararlaştırdık. Yurt dışından güney havaalanlarına gelen tüm Kıbrıslı Türklerin bilgilerinin, 14 gün evlerinde gözetim altında tutulabilmeleri için tarafımıza hızlı bir şekilde iletilmesi konusunda da mutabık kaldık. Tehdit ortaktır, mücadele de ortak olmalıdır. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.”