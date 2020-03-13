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Sağlık Bakanlığı uyardı: Yurt dışından ülkeye gelmişseniz 14 gün evden çıkmayın

13 Mart 2020

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 14 gün içerisinde kara ve hava yolları ile deniz limanlarının herhangi birinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yapmış olmanız durumunda sizi takip edebilmek, semptom görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve hastalık görülmesi halinde yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyonuz gerekmektedir dedi. Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle;

“Son 14 gün içerisinde kara ve hava yolları ile deniz limanlarının herhangi birinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş yapmış olmanız durumunda sizi takip edebilmek, semptom görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve hastalık görülmesi halinde yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyonuz gerekmektedir.

Bu kapsamda seyahat öyküsü bulunan kimselerin evde kendini izole etmesi ve durumların derhal Sağlık Bakanlığı’nın Korona Virüsü ihbar hattı olan 0548 850 11 88 veya 0533 850 11 88 nolu iletişim numaralarına bildirmeleri zorunludur. Bu kurala uymanız kendi sağlığınız, ailenizin sağlığı ve halk sağlığı için büyük önem taşımaktadır.

Evde bulunduğunuz süre boyunca sağlık personeli ve /veya yetkilileri tarafından telefonla ziyaret edilerek takibiniz yapılacaktır. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak ve polis mensupları eşliğinde kontrol edilerek alıkonulabileceksiniz.”




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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