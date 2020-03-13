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Girne Maratonu ertelendi

13 Mart 2020

Girne Belediyesi, coronavirüs nedeniyle Nisan ayında yapılacak Girne Maratonu’nu ileriki bir tarihe erteledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, Girne Belediyesi ve Atletizm Federasyonu işbirliğinde 2020 yılında 3’üncüsünü düzenleyeceği Girne Maratonu’nu, Covıd-19 virüsüne karşı önlemler nedeniyle ileriki bir tarihe erteleme kararı aldıklarını belirtti.

Güngördü, halkın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, ilk etapta belediye olarak düzenledikleri tüm etkinlikleri geçici bir süreyle erteleme kararı aldıklarını söyledi.

Corona virüsüne yönelik bilgilendirme toplantıları ve dezenfekte faaliyetlerinin eksiksiz bir şekilde devam ettiğini, kentin çeşitli yerlerinde özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dezenfekte ilaçlama çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Güngördü, bu salgından en az zararla kurtulmak için soğukkanlı ve akılcı tedbirlerin bir an önce tüm kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması gerektiğini vurguladı.

Güngördü, halkı, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları gerektiğini kaydetti.




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