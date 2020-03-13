Kıbrıs

3 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi

13 Mart 2020

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde, 3 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nin 6– 12 Mart tarihlerini kapsayan analizlerinde 29 ithal üründen SVS Tic.Ltd’e ait elma (starking) limit üstü bitki koruma ürünü nedeniyle firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

15 yerli ürün içerisinden Alsancak köyü sakinlerinden Fikri Terkan’a ait kapya biberin tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanılması nedeniyle imhasına karar verildi.

Bostancı köyü sakinlerinden Zalihe Köymen’e ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.




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