Kıbrıs

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu koronavirüse karşı önlemler açıkladı

13 Mart 2020

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu bugün toplanarak koronavirüs salgınına karşı yapılması gerekenler konusunda bir dizi karar aldı.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe sınırları içinde hijyen kurallarına uyulması ve halkın bilgilendirilmesiyle ilgili kararlar üretildi.

Toplantıya Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, GKK 2. P. Alayından Yzb. Ferdi Behlül, Güzelyurt Sivil Savunma Müdürlüğü’nden Levent Arıkoğlu, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nden Mft. Eral Ünsaç, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden Erdal Erçin ve Cengiz Topel Hastanesi’n den Dr. Nurçin İncirli katıldı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle açıklandı:

“Güzelyurt halkının bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın çıkaracağı broşür ve afişlerin yaygın olarak dağıtımının yapılması; kamu binalarının, okulların hijyeni ve temizliği ile ilgili olarak daire ve okul müdürlerinin denetiminde ilgili personellerce yapılması ve denetlenmesi; camilerin temizlik ve hijyeninin sorumlu imamların denetiminde temel sağlık birimleri tarafından düzenli olarak yapılması; bölgede özel işletmelerin temizlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde davranmaları için bilgilendirme ve denetimlerin yapılması; spor salonlarının hijyen koşullarına uymaları konusunda uyarılmaları ve denetlenmeleri; köy muhtarlarının bilgilendirilerek köylerde bulunan kahve, dernek lokali gibi toplu kullanıma açık alanlarda gerekli hijyen koşullarının sağlanması için bilgilendirilmesi; bölgede toplu taşımacılık yapan otobüs firmalarının toplu taşıma araçlarının hijyeni konusunda uyarılmaları ve denetlenmeleri ve tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanması.”




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