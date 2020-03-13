Özel sektörde Coronavirus önlemi: KAPALIYIZ!

Dünya genelinde ve adamızda küresel salgın olarak yayılan Coronavirüse karşı özel sektör işletmeleri tedbir aldı. Birçok işletme Coronavirüse karşı tedbir amaçlı hafta sonu kapalı olacaklarını müsterilerine duyururken bazı işletmeler açılacağı tarihi ucu açık bıraktı.
İşletmeler kapalı oldukları dönemde çalışanlarına ödenekli izin verecek.
İşte kapalı olacağını duyuran bazı işletmeler…
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