Kıbrıs
Korona kepenk kapattırdı
Koronavirüs paniği Lefkoşa’da çarşıyı da vurdu. Arasta ve Bandabuliya esnafı dün kepenklerini kapayıp evlerinin yolunu tuttu
Lefkoşa’nın ticari merkezleri arasında yer alan Arasta Çarşısı ve Bandabuliya, koronavirüs paniğiyle boş kalan dükkanlarının kepeklerini indirme kararı aldı.
Esnaf, gün ortasında kepenk indirerek evinin yolunu tutu. Normalde yürümekte zorluk çekilen Arasta bomboş kaldı. Tarihi kapalı Pazar Bandabuliya’da da durum farksızdı.
Kepenk indirmemekte direnen birkaç esnaf ise adeta sinek avladı.