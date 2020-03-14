Karantinaya alınan otele c yapmak için giden sağlık ekipleri “hade getirin ilaçları da ilaçlayalım” demişler.

Karantina altında olan otel yöneticileri “bizde sadece çamaşır suyu var, o da bitmek üzere, siz ilaç getirmediniz mi” diye panik yapmışlar.

Ciddi bir gerginlik çıkmış.

İlaçlamaya gelen sağlık görevlileri ilaç tedarik edip, üstün körü bir şekilde ilaç fışkırtıp gitmişler.

İşitince hapsolup kaldığım bu olay, koronavirüs ile mücadelemizin hangi noktada olduğunu çok iyi anlatıyor.

Otel yetkilileri “hiçbir sağlıkçı karantina altındaki bir otele gelmek istemiyor” diyor.

Acaba öyle midir?

Gerek hastane yangınında ve gerekse Koronavirüs krizinin ortaya çıktığı andan itibaren çok iyi bir performans sergileyen doktor ve hemşirelerimiz ve onların örgütleri salgının yayılmasını önlemek için yapılan çalışmalara katılmıyorlar mı?

Sağlık Bakanlığını yalnız mı bırakıyorlar?

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Doğruluğunu kesin olarak teyit etmedim ama sözüne güvendiğimiz insanlar (ki çoğu öğretmendir) bizi dehşete düşüren şeyler anlatıyorlar.

Yeni emekli olan bir öğretmenimizde koronavirüse rastlanmış. Derhal tedavi altına alınmış.

Eşi, kısa süre önce, bir grup arkadaşı ile birlikte Türkiye’ye kültür turu yapmışlar.

Dolayısı ile eşi de şüphe altında.

Ve birlikte zaman geçirdiği arkadaşları da.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri eşine şöyle bir direktif vermiş;

“Birlikte olduğunuz arkadaşlarınızı tek tek arayınız ve durumu anlatıp, 14 gün süre ile evden çıkmamalarını söyleyiniz.”

Kadın şok geçirmiş.

Bir yanda virüs bulaşan kocası, diğer yanda tehlike altında olan kendi ve üstelik arkadaşlarını arayıp “kusura bakmayın, galiba size virüs bulaştırdım, eve kapanınız ve bir daha çıkmayınız” demesi.

Hani yetkililer “panik yapmayın, paniğe gerek yok” deyip dururlar ya.

Eğer koronavirüs karşısında yenik düşeceksek en büyük düşman bu icraatlar olacaktır.

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Hükümete ve Sağlık Bakanlığına naçizane önerim şudur;

Kamuda ve özeldeki doktor ve hemşirelerden bir mücadele ekibi oluşturunuz.

Karantina altındaki otellerde görev yapsınlar, virüs bulaşan veya şüphe altında olan vatandaşlarla temas kursunlar, mücadeleyi organize etsinler sonuç alıcı operasyonlar yapsınlar.

Bu ekibe psikiyatristleri ve psikologları da dahil ediniz.

Ahalinin sinirleri bozuldu.

Takip ve tedavi etmekte fayda vardır…